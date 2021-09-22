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Умный аппарат для прицеливания и сопровождения цели появится в России
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Умный аппарат для прицеливания и сопровождения цели появится в России
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Москва, 22 сентября. Концерн «Калашников» занялся разработкой стрелкового комплекса, работа которого основана на нейросети. Он сможет идентифицировать цели, помогать солдатам стрелять и прицеливаться.

Отдельные элементы комплекса уже готовы и были представлены главе Минобороны России Сергею Шойгу. Их презентация прошла на закрытом показе в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021», передает РИА Новости.

«Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — пояснил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Уникальный автомат сможет заменять стрелка при нажатии на «спусковой крючок». Выстрел будет совершаться в тот момент, когда поражение цели гарантировано. Комплекс будет учитывать дальность, метеорологические и прочие условия. Стрелку останется лишь дать разрешение на выстрел.

Военные пилоты российских ВКС в скором времени получат новые пистолеты-пулеметы ППК-20. Оружие разработано под калибр 9х19 «Парабеллум», в его основе лежит «Витязь-СН».

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стрельба калашников солдаты нейросеть
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