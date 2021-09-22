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Студент вуза в Перми рассказал о досмотре из-за подозрения в причастности к стрельбе

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 05:00
Происшествия
Студент вуза в Перми рассказал о досмотре из-за подозрения в причастности к стрельбе
Федеральное агентство новостей

Пермь, 22 сентября. Охранник Пермского государственного национального исследовательского университета принял одного из студентов за второго стрелка. Об этом рассказал сам учащийся.

Молодой человек пришел в вуз в черной одежде и с гитарой в камуфлированном чехле. Сотрудники правоохранительных органов досмотрели студента, передает РИА Новости.

«Первое время ходила информация, что нападавших несколько. Эту версию отрабатывали правоохранители. Охранник, видимо, запомнил меня, и направил ко мне полицию. Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после того, как ликвидировали», — рассказал собеседник агентства.

Он также вспомнил, как во время нападения оказался в одной из аудиторий вместе с несколькими студентками. Забаррикадировать дверь было нечем, поэтому парень приготовился обороняться «увесистой трубой».

Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно распорядился выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате стрельбы в университете в Перми. Денежные средства также получат те, кто получил травмы, передает RT.

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