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Байден и Джонсон договорились о совместной позиции относительно России и Китая
Политика
Байден и Джонсон договорились о совместной позиции относительно России и Китая
Global Look Press  /  Ken Cedeno / Keystone Press Agency

Вашингтон, 22 сентября. Позиция США и Великобритании относительно России и Китая должна формироваться согласно ценностям, которые разделяет Вашингтон и Лондон.

Соответствующее решение приняли американский лидер Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон. Последний нанес официальный визит в Белый дом, где провел переговоры с главой Соединенных Штатов Америки.

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — сообщил представитель Джонсона.

Премьер-министр очень ждет «Саммита за демократию», который запланирован на начало декабря. Британский политик полагает, что это мероприятие «поможет осуществить международные действия». Переговоры должны пройти в видеоформате.

Джо Байден ранее выступил на Генассамблее ООН. В ходе своей речи на тему международных вопросов он проигнорировал Россию и Китай.

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