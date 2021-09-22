Три человека стали жертвами пожара в десятиэтажном доме в Ставрополе

Ставрополь, 22 сентября. Пожар произошел в квартире на десятом этаже в Ставрополе. В результате возгорания погибли три человека, сообщили в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 01:35 по московскому времени. В жилом доме горела квартира на десятом этаже. Спасателям пришлось вскрывать входную дверь.

«В 01:52 по московскому времени обнаружены тела трех погибших, детей среди них нет», — следует из сообщения.

На данный момент пожар удалось потушить. Спасатели проводили эвакуацию, в ходе которой из здания вывели 20 человек. К ликвидации возгорания были привлечены 53 сотрудника личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники.

На данный момент ведутся работы по установке личностей погибших. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Тем временем тело мигранта обнаружили в автодоме в Подмосковье. По предварительным данным, 25-летний гражданин Таджикистана скончался от отравления угарным газом.