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NASA: российские космонавты обнаружили в модуле «Звезда» посторонний запах
Общество
NASA: российские космонавты обнаружили в модуле «Звезда» посторонний запах
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Москва, 22 сентября. Смесь запаха гари и пластика появляется в модуле «Звезда» во время работы системы кондиционирования воздуха. Соответствующие переговоры космонавтов с Землей обнародовало NASA.

Экипаж российского модуля сообщил о сработавшей аварийной сигнализации 9 сентября. Тогда посторонние запахи появились впервые. Космонавты не обнаружили источников дыма и включили систему очистки воздуха.

Специалист подмосковного Центра управления полетами недавно поинтересовался у экипажа, изменилась ли обстановка. Он пояснил, что обе системы кондиционирования воздуха отключены.

«Мне кажется, что он стал меньше», — сказал космонавт Олег Новицкий.

Эксперт с Земли попросил экипаж протереть салфеткой место, где может появляться запах. Образец отправят в лабораторию для анализа.

Датчик задымления ранее сработал на борту российского модуля «Звезда». Инцидент произошел во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Система автоматически устранила неполадки и произвела очистку воздуха.

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