ABC News: полиция обнаружила тело пропавшей в Вайоминге девушки

Шайенн, 22 сентября. Тело девушки, обнаруженное рядом с национальным парком Гранд-Титон в американском штате Вайоминг, принадлежит пропавшей 22-летней Габриэль Петито.

Соответствующая информация следует из отчета окружного коронера. Исчезновение молодой американки привлекло внимание СМИ в прошлом месяце. Ее родители обратились в полицию после того, как дочь на протяжении двух недель не выходила на связь, передает ABC News.

Тело Петито обнаружили в лесу рядом с парком Гранд-Титон. Специалисты установили, что смерть девушки была насильственной. Больше месяца назад полиции удалось вычислить фургон, в котором погибшая путешествовала со своим парнем Брайаном Лондри. Правоохранители заметили, что пара была в ссоре, но это не могло стать основанием для задержания. Молодого человека подозревают в убийстве девушки.

Правоохранительные органы и волонтеры ранее начали поиск двух девочек в Красноярске. Подростки не вернулись домой, после чего отец младшего ребенка обратился в полицию.