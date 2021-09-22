Погибшая от выстрела из ружья москвичка была педагогом школы искусств

Москва, 22 сентября. Мужчина убил невестку на фоне бракоразводного процесса своего сына. Женщина работала преподавателем в одной из московских школ искусств.

Погибшая окончила Уфимскую государственную академию искусств им. Загира Исмагилова. После этого она устроилась в детское музыкальное учреждение, в котором проработала около 12 лет, передает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве свекра женщины. Вероятной причиной для совершения преступления стал квартирный вопрос при расторжении брака сына подозреваемого и невестки.

По данным СК РФ, мужчина выстрелил женщине в голову. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления по части 1, статьи 105 Уголовного кодекса России.