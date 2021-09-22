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Знак «Въезд беспилотникам запрещен» может появиться на дорогах России в 2025 году

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 03:45
Общество
Знак «Въезд беспилотникам запрещен» может появиться на дорогах России в 2025 году
Пресс-служба КРТИ

Москва, 22 сентября. Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен» может появиться на российских дорогах в 2025 году. Об этом сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Вероника Коршикова.

Весь автоматизированный транспорт, который будет ездить по дорогам Москвы и других регионов, должен иметь опознавательный знак «А». Новый дорожный знак планируется ввести для обеспечения общей безопасности на дорогах, передает РИА Новости.

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — подчеркнула Коршикова.

Сейчас проект внедрения нового дорожного знака обсуждается с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип должен быть представлен 19 октября в рамках Форума инновационных транспортных технологий. Мероприятие организует «Автонет».

Производители транспорта модернизируют автомобили для обеспечения безопасности водителя. Так Genesis представил новую модель GV60, оснащенную биометрическим сканером. Система должна заменить ключи-транспондеры.

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