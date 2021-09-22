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Отказавшийся прерывать лекцию во время стрельбы в Перми профессор объяснил свои действия

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 03:38
Происшествия
Отказавшийся прерывать лекцию во время стрельбы в Перми профессор объяснил свои действия
Федеральное агентство новостей

Пермь, 22 сентября. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников пытался избежать паники среди студентов, поэтому не стал прерывать лекцию.

Профессор кафедры русского языка и стилистики не стал останавливать занятие, когда в здание вуза ворвался стрелок. Сыромятников объяснил, что это было необходимо, передает РИА Новости.

«(Стрелявший) не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — пояснил преподаватель.

Студент недавно открыл стрельбу в здании Пермского государственного национально-исследовательского университета. В результате его действий шестеро погибли, еще 24 человека пострадали. Преступника удалось задержать, с ранением его доставили в больницу.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее оценил действия Олега Сыромятникова. Продолжив лекцию, преподаватель поступил правильно и «уберег всех от психоза».

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