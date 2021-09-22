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Умер звезда «Секса в большом городе» Уилли Гарсон
Общество
Умер звезда «Секса в большом городе» Уилли Гарсон
Prt Scr youtube.com  /  TODAY

Нью-Йорк, 22 сентября. Актер Уилли Гарсон, получивший широкую известность благодаря съемкам в сериале «Секс в большом городе», скончался на 58-м году жизни. Такие данные в среду привели в Daily Mail.

Киноактер продолжительное время боролся с раком. Несмотря на это, неизвестно, является ли онкологическое заболевание истинной причиной смерти Гарсона.

Уилли Гарсон прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча в «Сексе в большом городе». Актер должен был вновь перевоплотиться во всеми известного персонажа в продолжении истории. Планировалось, что лента увидит свет в конце этого года.

Гарсон снимался в многосерийном фильме с 1998 года и до финала сериала в 2004 году. За все это время его персонаж Блэтч появился в 27 сериях «Секса в большом городе», которые транслировались на телеканале HBO.

Тем временем стало известно о смерти 72-летнего супруга дизайнера Тома Форда Ричарда Бакли. Звездная пара жила вместе на протяжении 35 лет.

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