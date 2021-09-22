ЦБ может усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Москва, 22 сентября. Мошенники все чаще используют внесение наличных на счета через банкоматы и терминалы. В связи с этим Центробанк предложил ужесточить контроль за такими операциями.

Сейчас антифрод-процедуры работают со стороны банка получателя. Однако злоумышленники все чаще используют схемы обмана, которые вынуждают жертв вносить наличные средства через терминалы. В ЦБ считают, что антифрод необходимо применять ко всем без исключения входящим платежам, включая переводы через терминал.

«Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — отметил регулятор в беседе со СМИ.

Обычно мошенники оперативно снимают переведенные деньги и банк становится бессильным. Сама жертва со временем обращается в кредитную организацию, однако к этому времени деньги оказываются уже в другой организации.

От действий мошенников ежегодно страдают сотни тысяч граждан по всей России. Только в Московском регионе число жалоб на разного рода онлайн-аферистов выросло в три раза.