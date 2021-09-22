Профессор факультета психологии МГУ Зоя Решетова умерла на 103-м году жизни

Москва, 22 сентября. Старейший профессор факультета психологии МГУ Зоя Решетова скончалась на 103-м году жизни. Об этом сообщили на сайте вуза.

Доктор психологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации ушла из жизни 21 сентября текущего года. Как сообщили на сайте факультета психологии, Зоя Решетова являлась ветераном Великой Отечественной войны и кавалером «Ордена Почета».

«Решетова Зоя Алексеевная являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки, удостоена премии Президента РФ в 1998 году, продолжала вести консультационную работу до настоящего времени», — дополнили в сообщении.

На минувшей неделе стало известно о смерти популярной актрисы и танцовщицы Джейн Пауэлл. Ей было 92 года. Звезда Голливуда ушла из жизни в своем доме в городе Уилтон штата Коннектикут. Широкую известность ей принесла роль в мюзикле «Семь невест для семи братьев», передает RT.