Профессор UOC Вильянуэва назвал онлайн-голосование фактором увеличения явки на выборах

Москва, 22 сентября. Круглый стол «Дистанционное голосование: международный опыт и тенденции» прошел в Москве. На нем иностранные эксперты вели беседу с разработчиками об онлайн-голосовании в России.

Руководитель департамента по демократии и управлению Совета Европы Дэниэл Попеску заявил, что электронное голосование должно существовать наряду с традиционным, а не заменять его. В то же время важно сделать его не менее безопасным, чем «бумажный» формат.

Тем временем профессор Открытого университета Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва назвал онлайн-голосование основным фактором увеличения явки на выборах. По его мнению, это вызвано возможностью отдать свой голос, где бы человек ни находился, передает агентство городских новостей «Москва».

«Такой формат голосования становится ключевым фактором сохранения и увеличения явки, а также может удовлетворить потребности избирателей, наиболее уязвимых к болезни. Так, онлайн-голосование позволяет избирателям делать выбор вне зависимости от их местонахождения», — считает Вильянуэва.

Однако профессор также отметил, что система несовершенна. Существуют риски кибератак, и к ним необходимо быть готовыми, чтобы электронное голосование имело перспективы, заключил Вильянуэва.

Также о работе системы дистанционного электронного голосования высказался международный IT-эксперт Мик Вайсман. По его словам, применявшийся в Москве на минувших выборах онлайн-формат показал себя с хорошей стороны.