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Глава НАСА Нельсон с энтузиазмом настроен на сотрудничество с Россией
Наука
Глава НАСА Нельсон с энтузиазмом настроен на сотрудничество с Россией
pixabay.com

Вашингтон, 22 сентября. НАСА планирует продолжить сотрудничество с Россией. Об этом заявил глава управления Билл Нельсон во время встречи с сотрудниками.

Глава НАСА Нельсон надеется приехать в Россию и встретиться с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. В его планах посетить Москву, как только это станет возможным на фоне пандемии коронавируса.

«Я полон энтузиазма в отношении продолжения нашего сотрудничества с Россией. Они являются образцом того, как страны могут мирно взаимодействовать в космосе, и я думаю, важно, чтобы мы поддерживали это», — заявил Нельсон во время беседы с сотрудниками НАСА, трансляцию которой вел сайт управления.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях выразил надежду, что встреча с руководителем НАСА Биллом Нельсоном состоится до конца текущего года. Он пригласил директора организации с супругой к себе в гости.

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