«Хорошая девочка Лида» завоевала приз «Кинотавра» в секции короткометражного кино

Сочи, 22 сентября. Лента «Хорошая девочка Лида» режиссера Антона Елисеева получила главную награду в секции короткометражного кино на «Кинотавре». Победителя объявила актриса Ингеборга Дапкунайте.

Всего в секции короткометражного кино участвовали 26 фильмов. Главный приз забрала «Хорошая девочка Лида», повествующая о паре влюбленных. Жюри наградило еще два фильма дипломами. Награду «За точность и чистоту» получили фильмы «Герой» режиссера Сони Райзман и «Почти весна» автора Насти Коркия.

«Мы не судили, мы принимали какие-то решения и делали выводы, пытались самым честным и искренним способом отметить эти фильмы... Приз "Кинотавра" за короткий метр – "Хорошая девочка Лида"», — объявила Дапкунайте.

Кинематографисты в 32-й раз собрались в Сочи на открытии фестиваля «Кинотавр». В этом году в конкурсе участвуют 15 российских фильмов. В целях предотвращения распространения коронавируса в 2021 году смотр проходит в формате делового форума, передает RT.