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«Разошлись швы»: Лолита рассказала о неудачном опыте пластических операций на лице

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 02:21
Шоу-бизнес
«Разошлись швы»: Лолита рассказала о неудачном опыте пластических операций на лице
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 22 сентября. Шов после пластической операции на лице певицы Лолиты Милявской разошелся прямо во время концерта. Об этом звезда рассказала на YouTube-шоу «Антонимы» Антона Красовского.

Собеседники поделились друг с другом проблемами, с которыми они сталкивались после хирургических вмешательств. Выяснилось, что Лолита и Красовский пользуются услугами одного и того же врача.

Певица рассказала, как после очередного вмешательства на нижней части лица у нее разошелся шов. Инцидент произошел прямо во время концерта из-за нагрузок, которые вынуждены выдерживать вокалисты. Лолита призналась, что считает подобные казусы и пластические операции издержками профессии и без стеснения об этом говорит.

«Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь. Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция», — призналась певица.

Она также регулярно делает блефаропластику, чем облегчает жизнь не только себе, но и гримерам. Лолита пояснила, что после коррекции кожи лица наносить макияж на веки гораздо легче.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев ранее сделал комплимент Лолите, оценив ее внешний вид. Он заявил, что «грешно быть такой красивой».

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Лолита пластика швы
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