Маневры «Объединенные усилия-2021» с участием войск НАТО стартовали на Украине

Киев, 22 сентября. Военные учения «Объединенные усилия-2021» с участием солдат и техники стран НАТО начались в среду на всех основных полигонах Украины, а также в Черном и Азовском морях.

Участие в маневрах примут порядка 12,5 тысячи военных. Кроме того, к учениям привлекут также авиацию и флот. Маневры будут длиться до 30 сентября.

«Эти учения направлены на то, чтобы повысить в первую очередь оборонные способности нашего государства и наших вооруженных сил по пресечению вооруженной агрессии», — заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Залужный отметил, что маневры несут за собой цели улучшения взаимодействия с партнерами Киева и пройдут в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Так называемые соратники Украины будут исполнять роль штабных офицеров и инспекторов. В «Объединенных усилиях-2021» будут две штабные фазы и одна практическая.

Тем временем в Латвии также в конце августа стартовали крупные военные учения Namejs 2021. Во время маневров латвийские военные потеряли беспилотник.