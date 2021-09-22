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Минфин планирует решить вопрос с бизнесом по налоговой нагрузке до конца недели
Экономика
Минфин планирует решить вопрос с бизнесом по налоговой нагрузке до конца недели
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 22 сентября. Министерство финансов России и крупный бизнес обсуждают механизм повышения налоговой ставки для предприятий, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Стороны пока не достигли договоренностей, однако могут прийти к соглашению уже на этой неделе. Власти заинтересованы в учете позиций самих компаний, рассказал Силуанов журналистам.

«У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий, нам нужно будет проработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца еще не договорились мы как бы», — заявил глава Минфина.

Переговоры коснутся НДПИ, а также налога на прибыль в результате выплаты больших дивидендов, превышающих уровень капитала за определенный период. Изменение формулы налога позволит стимулировать предприятия больше вкладываться в российские проекты и при этом выплачивать меньше дивидентов. Мера затронет лишь единичные компании, заключил Силуанов.

Ранее Министерство финансов России предложило варианты увеличения налога на прибыль для компаний, которые направляли больше дивидентов, чем инвестировали. Предложение подразумевает повышение налога до 25-30%.

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