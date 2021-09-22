Вице-премьер России Оверчук: приложение для мигрантов может появиться в 2022 году

Москва, 22 сентября. Мобильное приложение для оформления документов и поиска работы для мигрантов планируют запустить в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Приложение должно отражать весь клиентский путь, который нужно пройти иностранному гражданину для переезда в России и трудоустройства. Пока создан прототип и идет работа над изменениями в нормативной правовой базе. По словам вице-премьера, запуск платформы ожидается в следующем году, передают «Известия».

«Какие-то сервисы появятся сразу после запуска, а какими=то приложение будет насыщаться по мере их готовности», — подчеркнул Оверчук.

Через приложение иностранец сможет узнать о наличии ограничения на въезд в РФ. При их отсутствии появится возможность оформить СНИЛС, ИНН. Как предполагает вице-премьер, будут доступны частные услуги, включая покупка медицинской страховки или поиск жилья.

Нелегальное пребывание на территории России может обернуться для иностранцев проблемами. Так сотрудники ФСБ РФ по Свердловской области выявили и перекрыли канал незаконной миграции. Местные жители оформляли фиктивные разрешения на работу и трудовые визы.