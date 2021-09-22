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«Сделал ручкой»: Ургант иронично отреагировал на отказ Дзюбы выступать за сборную России

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 01:41
Спорт
«Сделал ручкой»: Ургант иронично отреагировал на отказ Дзюбы выступать за сборную России
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 22 сентября. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не выступать за сборную России, напомнив про интимный скандал с участием футболиста.

Форвард объяснил, что находится не в лучшей форме, поэтому с его точки зрения неправильно было бы занимать чье-то место в составе. При этом Дзюба отметил, что не завязал окончательно с игрой в национальной команде, передает RT.

Ургант не прошел мимо этого случая. В эфире телепередачи «Вечерний Ургант» телеведущий сыронизировал на тему отказа Дзюбы защищать цвета сборной, вспомнив скандал с интимным видео футболиста, слитым в Сеть.

«Дзюба отказался от вызова в сборную России — его позвали, а он сказал: "Нет". Как говорится, "сделал ручкой"», — сказал Ургант.

Не только Иван Ургант высказал свое мнение об отказе бывшего капитана выступать за национальную команду. Заслуженный хоккейный тренер России Вячеслав Фетисов заявил, что такой поступок выглядит очень некрасиво.

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футбол дзюба сборная россии ургант
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