«Сделал ручкой»: Ургант иронично отреагировал на отказ Дзюбы выступать за сборную России

Москва, 22 сентября. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не выступать за сборную России, напомнив про интимный скандал с участием футболиста.

Форвард объяснил, что находится не в лучшей форме, поэтому с его точки зрения неправильно было бы занимать чье-то место в составе. При этом Дзюба отметил, что не завязал окончательно с игрой в национальной команде, передает RT.

Ургант не прошел мимо этого случая. В эфире телепередачи «Вечерний Ургант» телеведущий сыронизировал на тему отказа Дзюбы защищать цвета сборной, вспомнив скандал с интимным видео футболиста, слитым в Сеть.

«Дзюба отказался от вызова в сборную России — его позвали, а он сказал: "Нет". Как говорится, "сделал ручкой"», — сказал Ургант.

Не только Иван Ургант высказал свое мнение об отказе бывшего капитана выступать за национальную команду. Заслуженный хоккейный тренер России Вячеслав Фетисов заявил, что такой поступок выглядит очень некрасиво.