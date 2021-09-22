Netflix хочет приобрести права на книги автора «Чарли и шоколадная фабрика»

Лос-Анджелес, 22 сентября. Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке прав на произведения британского писателя Роальда Даля. Об этом передает агентство Bloomberg.

Netflix может объявить о сделке в ближайшее время. Сервис уже заключил контракт на три года с компанией The Roald Dalfl Story, в распоряжении которой есть книги автора «Чарли и шоколадная фабрика». Правообладателю заплатили от 500 млн до 1 млрд долларов. Если стриминг подпишет новый договор, то он станет самым крупным приобретением.

Пока официальных комментариев от родственников британского писателя не поступало. В настоящее время Netflix работает над фильмом «Матильда», в основе которого лежит одноименная повесть Даля. Роальд Даль умер в 1990 году. Среди наиболее известных работ «Джеймс и гигантский персик», «Изумительный мистер Лис», «Чарли и шоколадная фабрика».

Netflix столкнулся с очередным скандалом на днях. Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили обвинила стриминговый сервис в сексизме из-за сериала «Ход королевы». От компании гроссмейстер требует компенсацию в 5 млн долларов, передает RT.