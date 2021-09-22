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«Энергия» объявила дату возвращения экипажа с актрисой Пересильд на Землю
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«Энергия» объявила дату возвращения экипажа с актрисой Пересильд на Землю

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 01:33
Общество
«Энергия» объявила дату возвращения экипажа с актрисой Пересильд на Землю
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 22 сентября. Корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту вернется на Землю 17 октября. Об этом заявили в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Полет съемочной группы в космос запланирован на 5 октября, Пересильд и Шипенко пробудут на Международной космической станции почти две недели. На орбиту они отправятся на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, передает ТАСС.

«Расстыковка корабля "Союз МС-18" с МКС запланирована в 04:11:30 часов по московскому времени, посадка — в 07:36:44 часов по московскому времени», — отметили в корпорации.

Режиссеру и актрисе предстоит отснять материал для первого художественного фильма, который будет создаваться в невесомости. Вместе с Пересильд и Шипенко на Землю вернется космонавт Олег Новицкий, находящийся на МКС с весны.

Члены экипажа корабля «Союз МС-19» ранее прибыли на космодром Байконур. Пересильд и Шипенко завершают предстартовую подготовку.

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космос пересильд шипенко
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