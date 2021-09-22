Полиция Германии назвала число пострадавших при захвате заложников в Баварии

Берлин, 22 сентября. Два человека получили травмы при захвате заложников в туристическом автобусе на юге Германии. Информацию предоставила полиция административного округа Средняя Франкония.

Газета Bild ранее распространила сведения о захвате заложников в Баварии. По данным издания, вооруженный человек взял в заложники трех водителей туристического автобуса, который ехал в сторону Мюнхена.

Все началось с конфликта в салоне транспортного средства. По предварительным данным, между пассажирами завязалась драка, после чего один из них достал огнестрельное оружие и начал угрожать окружающим. Автобус остановился и большая часть людей покинула его салон, но внутри остались три водителя и предполагаемый 30-летний преступник сербского происхождения.

Правоохранительные органы Германии уже задержали злоумышленника. В операции по освобождению заложников был задействован спецназ и полицейский вертолет.