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Полиция Германии назвала число пострадавших при захвате заложников в Баварии

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 01:19
Происшествия
Полиция Германии назвала число пострадавших при захвате заложников в Баварии
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Берлин, 22 сентября. Два человека получили травмы при захвате заложников в туристическом автобусе на юге Германии. Информацию предоставила полиция административного округа Средняя Франкония.

Газета Bild ранее распространила сведения о захвате заложников в Баварии. По данным издания, вооруженный человек взял в заложники трех водителей туристического автобуса, который ехал в сторону Мюнхена.

Все началось с конфликта в салоне транспортного средства. По предварительным данным, между пассажирами завязалась драка, после чего один из них достал огнестрельное оружие и начал угрожать окружающим. Автобус остановился и большая часть людей покинула его салон, но внутри остались три водителя и предполагаемый 30-летний преступник сербского происхождения.

Правоохранительные органы Германии уже задержали злоумышленника. В операции по освобождению заложников был задействован спецназ и полицейский вертолет.

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