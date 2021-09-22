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Вильфанд: прохладная погода на курортах России продлится до конца недели

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 01:13
Общество
Вильфанд: прохладная погода на курортах России продлится до конца недели
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 сентября. Бархатный сезон на российских курортах продлится как минимум до конца сентября, несмотря на прохладную погоду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас на большинстве российских курортах наблюдается прохладная погода, отклонение от нормы составляет два–четыре градуса. До конца недели температура воздуха в Крыму и на Черноморском побережье не превысит 18–20 градусов тепла.

«Максимальная температура воздуха будет 18-20 градусов, но все еще, безусловно, бархатный сезон. Он будет продолжаться до конца месяца точно», — цитирует синоптика агентство ТАСС.

На сегодняшний день температура воды в Евпатории, Феодосии составляет 21 градус тепла. На территории Ялты, Алушты и Анапы этот показатель равняется 22 градусам. В Геленджике, Туапсе — 23 градуса тепла и в Сочи — 24 градуса тепла.

Вильфанд ранее спрогнозировал потепление в центре Европейской России. Температура воздуха на этой территории достигнет климатической нормы к четвергу.

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погода гидрометцентр вильфанд
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