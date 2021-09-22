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Предзаказы на смартфоны линейки iPhone 13 открылись в России
Технологии
Предзаказы на смартфоны линейки iPhone 13 открылись в России
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Москва, 22 сентября. Американская компания Apple открыла предзаказы на свою новую линейку смартфонов iPhone 13 в России 22 сентября.

Полноценная продажа мобильных устройств начнется 24 сентября. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.

Презентация Apple прошла 14 сентября в онлайн-формате. На ней были представлены iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все модели получили улучшенную камеру, а также уменьшенный вырез в верхней части экрана для фронтальной камеры, динамиков и различных датчиков.

Помимо этого, смартфоны оснащены увеличенным аккумулятором и мощнейшим процессором A15 Bionic. Экран у моделей iPhone 13 Pro и Pro Max получил долгожданную функцию — частоту обновления экрана 120 Гц, что обеспечит устройствам увеличенную плавность изображения.

Ранее Apple сняла с продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone Xr после проведения своей презентации. Смартфоны стали недоступны для покупки на официальном сайте компании, передает «Взгляд».

Также Apple работает над созданием складных версий iPhone. По сообщению портала Ixbt.com, они могут появиться в продаже уже к 2023 году.

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