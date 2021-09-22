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Гидрометцентр спрогнозировал потепление в центре Европейской России
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в центре Европейской России
pixabay.com  /  geralt

Москва, 22 сентября. Температура воздуха повысится до десяти–12 градусов в регионах центра Европейской России. Потепление придет в четверг и продержится до конца недели.

Сейчас во многих регионах России наблюдается холодная погода, она на четыре–пять градусов ниже нормы. Однако к середине недели температурный фон выровняется и приблизится к климатической норме. Потепление будет сопровождаться облачной погодой и небольшими осадками в виде дождя, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской России повысится до десяти-12 градусов, начиная с четверга будет примерно такой температурный фон, включая и выходные», — цитирует синоптика РИА Новости.

Прогнозируемое потепление нельзя назвать бабьим летом или золотой осенью. Оба эти понятия предполагают солнечную погоду, которой в ближайшее время не ожидается.

Так называемое бабье лето может прийти в московский регион уже на следующей недели. С таким прогнозом ранее выступили синоптики из «Метеовестей».

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погода гидрометцентр вильфанд
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