Гидрометцентр спрогнозировал потепление в центре Европейской России

Москва, 22 сентября. Температура воздуха повысится до десяти–12 градусов в регионах центра Европейской России. Потепление придет в четверг и продержится до конца недели.

Сейчас во многих регионах России наблюдается холодная погода, она на четыре–пять градусов ниже нормы. Однако к середине недели температурный фон выровняется и приблизится к климатической норме. Потепление будет сопровождаться облачной погодой и небольшими осадками в виде дождя, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской России повысится до десяти-12 градусов, начиная с четверга будет примерно такой температурный фон, включая и выходные», — цитирует синоптика РИА Новости.

Прогнозируемое потепление нельзя назвать бабьим летом или золотой осенью. Оба эти понятия предполагают солнечную погоду, которой в ближайшее время не ожидается.

Так называемое бабье лето может прийти в московский регион уже на следующей недели. С таким прогнозом ранее выступили синоптики из «Метеовестей».