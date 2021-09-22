Эрдоган заявил о важности сохранения целостности Украины

Нью-Йорк, 22 сентября. Территориальная целостность Украины должна быть сохранена. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он высказал поддержку Киеву и заявил о важности сохранения суверенитета Украины. Глава государства также затронул вопрос принадлежности Крыма.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма. [...] Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар», — заявил Эрдоган.

Крым стал частью России в результате референдума, в котором приняли участие более 80% избирателей. Более 96% имеющих право голоса жителей полуострова предпочли получить российское гражданство.

Турецкий МИД накануне объявил, что не признает результаты выборов в Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление выразил надежду, что позиция Анкары в скором времени изменится.