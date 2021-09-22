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Инфекционист Поздняков посоветовал сдать общий анализ крови после COVID-19
Общество
Инфекционист Поздняков посоветовал сдать общий анализ крови после COVID-19
pixabay.com

Москва, 22 сентября. Коронавирус может иметь долгосрочные последствия у тех, кто перенес болезнь. Какие анализы следует сдать после выздоровления, рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

Симптоматика после перенесенного COVID-19 может быть разной. Одной из основных целей вируса являются клетки эндотелия. При их повреждении увеличивается риск тромбообразования, передают «Известия» слова главврача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

После коронавируса рекомендуется сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию крови — С-реактивный белок, АлТ, АсТ и ГГТ для выявления возможных патологий в печени. По словам инфекциониста Позднякова, проверяться стоит спустя четыре-шесть недель с момента появления симптомов COVID-19.

«Проверять все показатели нет смысла, если нет клинических проявлений и серьезной фоновой патологии. Пациентам с симптомами и сопутствующими заболеваниями... лучше обследоваться даже после обычного ОРВИ», — заключил Поздняков.

Люди с простудой или ОРВИ не могут заболеть COVID-19. Такое мнение высказал профессор Петр Чумаков. По его словам, организм не может заразиться другим вирусом из-за выработки защитного белка. Но риск заболевание может появиться после выздоровления.

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