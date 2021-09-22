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Минимум два человека стали жертвами массового ДТП на востоке Мексики
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами массового ДТП на востоке Мексики
pixabay.com

Халапа, 22 сентября. Автобус протаранил пять машин в штате Веракрус на востоке Мексики. В результате ДТП погибли два человека и еще 14 пострадали, сообщили в экстренных службах.

На снимках автоаварии, опубликованных в соцсетях, видно, что в столкновении сильно пострадали две легковушки. После ДТП они буквально превратились в груду металлолома. В результате столкновения в одном из автомобилей произошел пожар.

Все пострадавшие были оперативно привезены в медучреждения города Халапа. Власти проводят проверку по факту происшествия. По предварительной информации, авария могла произойти в результате отказа тормозной системы автобуса.

Похожий инцидент на днях произошел в Сочи. В результате столкновения внедорожника «Ниссан» и легкового автомобиля погибли два человека.

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дтп мексика халапа
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