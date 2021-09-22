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Американский генерал Рэймонд заявил об опасности российского «спутника-матрешки»
Политика
Американский генерал Рэймонд заявил об опасности российского «спутника-матрешки»
pixabay.com

Вашингтон, 22 сентября. Находящийся на орбите российский «спутник-матрешка» может уничтожать американские аппараты. Такое заявление сделал глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд.

Вашингтон уже высказывал обеспокоенность действиями российского спутника «Космос-2542», запущенного на орбиту в конце 2019 года. США не понравилось, что аппарат двигался в поле зрения американского спутника. Тогда космическое командование назвало ситуацию тревожной и потенциально опасной. Однако в Москве отказались признавать очередное обвинение США в милитаризации космоса.

Реймонд в ходе выступления на Кибер-космической конференции в Мэриленде заявил, что российский «спутник-матрешка» якобы оснащен оружием для ликвидации американских спутников.

«Это лишает нас возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает наши возможности», — отметил он.

По словам генерала, российский спутник разработан по аналогии с игрушкой-матрешкой. Таким образом, под внешней оболочкой прячется второй спутник со скрытым оружием, заключил американский военный.

США неоднократно высказывали опасения из-за российского вооружения, о чем писали иностранные СМИ. Одним из примеров такого оружия является оперативно-тактический комплекс «Искандер» с ракетой 9М729, против которой бессильны самые совершенные ПРО.

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