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Меркель опровергла слухи о переезде из Берлина после сложения полномочий
Политика
Меркель опровергла слухи о переезде из Берлина после сложения полномочий
bundeskanzlerin.de

Берлин, 21 сентября. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после сложения своих полномочий не собирается переезжать из Берлина. Об этом глава правительства заявила на Рюгене.

Меркель намерена покинуть свой пост после выборов в бундестаг 2021 года. В Германии 26 сентября будет сформировано правительство и объявлен новый канцлер.

Некоторые СМИ в связи со сложением полномочий Меркель выдвинули версию, что она переедет в родной город Гамбург. Однако политик опровергла это предположение.

«Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится», — отметила действующий канцлер.

Политик останется проживать в Берлине и Укермарке. Там, по словам Меркель, у нее есть квартира и загородный дом соответственно. Кроме того, территориально они расположены не так далеко от бывшего избирательного округа главы немецкого правительства.

Недавно состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, на которых российский лидер сделал коллеге из Германии подарок. По мнению американского журналиста Тома Рогана, преподнесенный букет цветов символизирует уважение Москвы к политике, которую проводит Меркель.

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меркель германия канцлер
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