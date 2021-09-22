Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 00:31
00:28
Происшествия
Мужчина погиб при аварии на внутреннем кольце МКАД
00:27
Общество
Инфекционист Поздняков посоветовал сдать общий анализ крови после COVID-19
00:24
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами массового ДТП на востоке Мексики
00:12
Происшествия
Правоохранители арестовали напавшего на рейсовый автобус в Баварии мужчину
00:04
Политика
Американский генерал Рэймонд заявил об опасности российского «спутника-матрешки»
00:02
Экономика
Инвестор Хитров назвал пять базовых правил для достижения финансовой независимости
23:49
Политика
«Талибан» намерен выступить на Генассамблее ООН
23:42
Происшествия
Bild: автобус с захваченными в Германии заложниками был туристическим
23:42
Политика
Меркель опровергла слухи о переезде из Берлина после сложения полномочий
23:15
Происшествия
Полиция ФРГ перекрыла трассу после информации о захвате заложников в автобусе
Все новости

Правоохранители арестовали напавшего на рейсовый автобус в Баварии мужчину
Происшествия
Правоохранители арестовали напавшего на рейсовый автобус в Баварии мужчину
pixabay.com

Берлин, 22 сентября. Немецкие полицейские задержали преступника, который взял в заложники троих пассажиров рейсового автобуса в Баварии. Такие данные привели в полиции округа Средняя Франкония.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в скором времени разблокируют участок магистрали А9 в Баварии, на котором случился инцидент. На время спецоперации трасса была перекрыта в обоих направлениях. В то же время вертолет полиции проводил мониторинг обстановки с воздуха.

«Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается», — следует из сообщения полиции.

По предварительным данным, преступник захватил заложников на почве конфликта, произошедшего во время поездки. Во время словесной перепалки задержанный достал оружие и начал угрожать другим людям. Никаких требований мужчина не выдвигал.

Местная газета Bild писала, что происшествие случилось в рейсовом автобусе, следовавшем из-за границы. Все пассажиры, находившиеся на тот момент в транспорте, являлись туристами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители арестовали напавшего на рейсовый автобус в Баварии мужчину
германия полиция бавария захват заложников
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru