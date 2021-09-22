Правоохранители арестовали напавшего на рейсовый автобус в Баварии мужчину

Берлин, 22 сентября. Немецкие полицейские задержали преступника, который взял в заложники троих пассажиров рейсового автобуса в Баварии. Такие данные привели в полиции округа Средняя Франкония.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в скором времени разблокируют участок магистрали А9 в Баварии, на котором случился инцидент. На время спецоперации трасса была перекрыта в обоих направлениях. В то же время вертолет полиции проводил мониторинг обстановки с воздуха.

«Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается», — следует из сообщения полиции.

По предварительным данным, преступник захватил заложников на почве конфликта, произошедшего во время поездки. Во время словесной перепалки задержанный достал оружие и начал угрожать другим людям. Никаких требований мужчина не выдвигал.

Местная газета Bild писала, что происшествие случилось в рейсовом автобусе, следовавшем из-за границы. Все пассажиры, находившиеся на тот момент в транспорте, являлись туристами.