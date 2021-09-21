Bild: автобус с захваченными в Германии заложниками был туристическим

Берлин, 21 сентября. Неизвестный мужчина взял трех пассажиров туристического автобуса на юге Германии в заложники. Об это пишет Bild.

По последним данным, он вооружен. Полиция перекрыла улицы в районе инцидента. Издание сообщило, что автобус прибыл из-за границы, а его пассажиры являются туристами. При этом преступник не выставил никаких требований.

Правоохранительные органы перекрыли дороги в районе инцидента. На место происшествия прибыл спецназ. Полицейский вертолет осуществляет мониторинг ситуации с воздуха.

Ранее Bild сообщил о захвате заложников на юге Германии. По предварительным данным, в салоне автобуса произошел конфликт, в результате чего один из пассажиров достал оружие и начал угрожать туристам.