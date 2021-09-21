Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 00:31
00:28
Происшествия
Мужчина погиб при аварии на внутреннем кольце МКАД
00:27
Общество
Инфекционист Поздняков посоветовал сдать общий анализ крови после COVID-19
00:24
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами массового ДТП на востоке Мексики
00:12
Происшествия
Правоохранители арестовали напавшего на рейсовый автобус в Баварии мужчину
00:04
Политика
Американский генерал Рэймонд заявил об опасности российского «спутника-матрешки»
00:02
Экономика
Инвестор Хитров назвал пять базовых правил для достижения финансовой независимости
23:49
Политика
«Талибан» намерен выступить на Генассамблее ООН
23:42
Происшествия
Bild: автобус с захваченными в Германии заложниками был туристическим
23:42
Политика
Меркель опровергла слухи о переезде из Берлина после сложения полномочий
23:15
Происшествия
Полиция ФРГ перекрыла трассу после информации о захвате заложников в автобусе
Все новости

Bild: автобус с захваченными в Германии заложниками был туристическим
Происшествия
Bild: автобус с захваченными в Германии заложниками был туристическим
flickr.com  /  Björn Láczay

Берлин, 21 сентября. Неизвестный мужчина взял трех пассажиров туристического автобуса на юге Германии в заложники. Об это пишет Bild.

По последним данным, он вооружен. Полиция перекрыла улицы в районе инцидента. Издание сообщило, что автобус прибыл из-за границы, а его пассажиры являются туристами. При этом преступник не выставил никаких требований.

Правоохранительные органы перекрыли дороги в районе инцидента. На место происшествия прибыл спецназ. Полицейский вертолет осуществляет мониторинг ситуации с воздуха.

Ранее Bild сообщил о захвате заложников на юге Германии. По предварительным данным, в салоне автобуса произошел конфликт, в результате чего один из пассажиров достал оружие и начал угрожать туристам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Bild: автобус с захваченными в Германии заложниками был туристическим
германия полиция заложники туристический автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru