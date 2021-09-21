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Водитель Volvo сбил мужчину и девушку на пешеходном переходе в Твери

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 23:17
Происшествия
Водитель Volvo сбил мужчину и девушку на пешеходном переходе в Твери
pixabay.com

Тверь, 21 сентября. Мужчина и девушка попали под колеса автомобиля Volvo на проспекте Чайковского в Твери. Авария произошла во вторник.

Предварительно установлено, что пострадавшие пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На них наехал водитель Volvo 1992 года рождения, уточнили в областном управлении ГИБДД России.

Прибывшие на место аварии сотрудники скорой помощи госпитализировали пешеходов с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом левой голени. В момент ДТП водитель иномарки был трезвым. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Массовое ДТП с летальным исходом ранее произошло на Уральской улице в Краснодаре. В столкновении трех легковых автомобилей и грузовой машины смертельные травмы получили три человека.

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дтп тверь тверская область
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