Полиция ФРГ перекрыла трассу после информации о захвате заложников в автобусе

Берлин, 21 сентября. Немецкие правоохранители остановили движение по магистрали в связи с поступившей информацией о вооруженном пассажире автобуса. Кроме злоумышленника в салоне едут два водителя.

Инцидент произошел между городами Хильпольтштайн и Гредин на землях Баварии. Как сообщает немецкий таблоид Bild, автомагистраль, по которой движется пассажирский транспорт с заложниками, перекрыта полицией.

Правоохранительные органы, включая сотрудников спецназа, работают на трассе А9 на юге страны. Обстоятельства произошедшего уточняются. Полиция Германии пока не предоставляет официальных комментариев. Местность освещает вертолет.

Изначально поступала информация о захвате троих пассажиров автобуса. По информации немецкого издания Bild, автобус ехал из-за рубежа. Во время поездки между находившимися в салоне людьми мог произойти конфликт.