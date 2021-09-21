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Полиция ФРГ перекрыла трассу после информации о захвате заложников в автобусе
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Полиция ФРГ перекрыла трассу после информации о захвате заложников в автобусе
Происшествия
Полиция ФРГ перекрыла трассу после информации о захвате заложников в автобусе
pixabay.com  /  markusspiske

Берлин, 21 сентября. Немецкие правоохранители остановили движение по магистрали в связи с поступившей информацией о вооруженном пассажире автобуса. Кроме злоумышленника в салоне едут два водителя.

Инцидент произошел между городами Хильпольтштайн и Гредин на землях Баварии. Как сообщает немецкий таблоид Bild, автомагистраль, по которой движется пассажирский транспорт с заложниками, перекрыта полицией.

Правоохранительные органы, включая сотрудников спецназа, работают на трассе А9 на юге страны. Обстоятельства произошедшего уточняются. Полиция Германии пока не предоставляет официальных комментариев. Местность освещает вертолет.

Изначально поступала информация о захвате троих пассажиров автобуса. По информации немецкого издания Bild, автобус ехал из-за рубежа. Во время поездки между находившимися в салоне людьми мог произойти конфликт.

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германия полиция трасса
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