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Fox News: Байден произнес на Генассамблее ООН оторванную от реальности речь
Политика
Fox News: Байден произнес на Генассамблее ООН оторванную от реальности речь
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 21 сентября. Президент США Джо Байден проигнорировал Россию в своем выступлении на Генассамблее ООН. На это указала бывшая представитель Вашингтона при организации Никки Хейли.

Американский лидер в своей речи с трибуны Организации Объединенных Наций затронул ряд мировых проблем. Однако он обошел стороной Россию и Китай, передает Fox News.

«Речь президента Байдена игнорировала реальность и серьезность угроз и противников, с которыми сталкиваются США. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Афганистан, терроризм — лишь некоторые из них», — отметила Хейли.

Она напомнила, что при 45-ом президенте США Дональде Трампе Вашингтон «называл своих врагов по именам и защищал союзников». Нынешний же глава государства игнорирует страны, которые занимают ведущие позиции на международной арене.

Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН уделил внимание будущему человечества. Он заверил, что планете грозит «новая пандемия».

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