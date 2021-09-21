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Си Цзиньпин исключил возможность вооруженной агрессии КНР против других стран
Политика
Си Цзиньпин исключил возможность вооруженной агрессии КНР против других стран
wikipedia.org  /  Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 21 сентября. КНР не будет осуществлять вооруженную агрессию и вторгаться в другие государства. Такое заявление сделал генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Китайский лидер выступил в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Пекин не намерен добиваться политического, экономического и военного превосходства над остальными странами.

«Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии», — сказал глава государства.

Ранее Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Беседа лидеров государств стала первой с момента обострения отношений между двумя сторонами в феврале текущего года.

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Си Цзиньпин китай гегемония
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