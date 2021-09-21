Хамовнический суд Москвы пока не зарегистрировал иск к РПЦ от новосибирца Люцифера

Москва, 21 сентября. Житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал исковое заявление против Русской православной церкви в Хамовнический суд города Москвы.

Кончаков-Багратион считает, что РПЦ дискредитирует имя Люцифер, называя его сатаническим и ассоциируя с дьяволом. По его мнению, церковь пропагандирует неверное толкование имени, так как оно значит «Несущий свет». Житель Новосибирска требует взыскания с РПЦ моральной компенсации в 666 рублей. На данный момент иск только подан, но заявление не зарегистрировано.

При этом родители назвали Люцифера совсем иначе. Источник ФАН сообщает, что до августа этого года мужчина по документам был Алексеем Владимировичем Южанином.

Ранее сообщалось, что Кончаков-Багратион требует от РПЦ не только денежной компенсации, но и признания неверного толкования имени Люцифер. Он также заявлял, что необходимо обнародовать соответствующее опровержение в СМИ.