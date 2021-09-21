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Доктор Мясников спрогнозировал осенние показатели смертности с COVID-19 в России
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал осенние показатели смертности с COVID-19 в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 сентября. Смертность людей с COVID-19 этой осенью может составить 700-800 человек в день, однако ее можно переломить вакцинацией. Об этом в соцсетях заявил врач Александр Мясников.

Он предположил, как может развиваться пандемия COVID-19 предстоящей осенью и зимой, если не увеличить темпы вакцинации. Доктор Мясников заверил, что четвертая волна распространения коронавируса в России неизбежна, и к ней следует подготовиться заранее.

«И будем исходить из худшего: "если что-то может пойти не так — оно пойдет не так". Очень хотелось бы рассчитывать на то, что инстинкт самосохранения нашего населения приведет людей в пункты вакцинации. Но давайте исходить из худшего», — написал врач.

В осенний и зимний периоды количество случаев инфицирования коронавирусом будет составлять восемь-десять тысяч, спрогнозировал Мясников. Пятая часть зараженных столкнется с тяжелой формой течения инфекции и попадет в реанимацию.

«А вот если и мы отнесемся максимально серьезно к вакцинации и от коронавируса, и от гриппа, то очень поможем и государству, и сами себе», — заключил доктор Мясников.

Недавно врач заявил о важности повторной вакцинации от коронавируса. Он сравнил этот процесс с полной покраской автомобиля.

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