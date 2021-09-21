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Путин утвердил новую должность посла России при ОДКБ
Политика
Путин утвердил новую должность посла России при ОДКБ
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 21 сентября. Микаэл Агасандян назначен постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем РФ при Организации договора о коллективной безопасности», — написано в документе.

Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Еще одним указом президент освободил от этой должности Андрея Шведова.

Кадровые перестановки также произошли в минюсте. Заместителем министра ведомства стал Всеволод Вуколов, которые ранее работал в минтруде.

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