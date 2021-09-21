Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 23:01
22:54
Политика
Путин утвердил новую должность посла России при ОДКБ
22:50
Происшествия
Вооруженный человек захватил заложников на юге Германии
22:48
Происшествия
Пламя охватило деревянную постройку в Московском районе Петербурга
22:36
Общество
Хамовнический суд Москвы пока не зарегистрировал иск к РПЦ от новосибирца Люцифера
22:36
Общество
Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми
22:26
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал осенние показатели смертности с COVID-19 в России
22:26
Весь мир
Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази
22:09
Политика
Путин разрешил Минэкономразвития направить своих представителей в 52 страны
22:07
Политика
Путин назначил нового замминистра юстиции
22:07
Общество
Актриса из сериала «Чудаки» Перес умерла в возрасте 57 лет
Все новости

Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази
Весь мир
Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Триполи, 21 сентября. Тунисские компании и владельцы бизнеса приглашены принять участие в Международной ярмарке в Бенгази, которая пройдет с 17 по 21 октября 2021 года и, как ожидается, привлечет около 300 тыс. посетителей.

Проведение выставки планировалось еще в августе, однако из-за закрытия границ между двумя странами ее отложили. Мероприятие пройдет по инициативе Собрания предпринимателей (отделение Восточного округа) и под эгидой Центра развития экспорта. Приглашение направлено Советом ливийско-тунисского экономического сотрудничества (СЛТЭС). По некоторым оценкам, в работе ярмарки примут участие около 500 компаний из обеих стран, а также Алжира, Египта и Марокко. В рамках проекта состоятся сразу три выставки, специализирующиеся на секторах строительства, бытовой техники и продовольствия.

Исполнительный директор СЛТЭС Сабер Бугерра сообщил о том, что он заранее совершил несколько визитов в Бенгази, расположенном примерно в тысяче километров от столицы Триполи, с целью усиления присутствия тунисского бизнеса в регионе. Он отметил, что товары и услуги из соседнего государства востребованы в данной провинции. Особенно это касается такой продукции, как лекарства, продовольствие, строительные и медицинские материалы. Кроме того, планируется привлечение предприятий, работающих в нефтегазовой сфере и в области недвижимости.

В ходе августовских поездок Бугерра призвал ряд официальных лиц Бенгази к открытию в городе консульства Туниса, чтобы облегчить процедуры для инвесторов. В сентябре он также встретился с мэром муниципалитета и обсудил с ним пути сотрудничества и усиления торгового, коммерческого и сервисного присутствия организаций из соседнего государства.

Стоит отметить, что СЛТЭС подписал в конце прошлого месяца протокол о сотрудничестве с ливийским Собранием предпринимателей (отделение Восточного округа), направленный на разработку и реализацию совместных программ в различных областях и обмен опытом для поддержки сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что этот протокол упростит процедуры передвижения, въезда и проживания для владельцев бизнеса из обоих государств.

«Примечательно, что Бенгази, в котором расположены несколько промышленных зон, является районом, истощенным войной, и нуждается в реконструкции. Это подходящая площадка для инвестиций», — добавил Бугерра.

Собрание предпринимателей Ливии считается юридическим органом, представляющим интересы бизнесменов. Его деятельность одобрена компетентными властями страны и направлена на повышение роли частного сектора в экономическом развитии. В свою очередь, СЛТЭС —это организация, продвигающая коммерческие отношения между двумя соседними государствами. Она занимается вопросами налаживания сотрудничества и содействия торговле и инвестициям.

На днях президент Туниса Каис Саид издал распоряжение об открытии КПП на границе с Ливией. Между странами восстановлены грузоперевозки и движение пассажирского транспорта.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази
ливия тунис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru