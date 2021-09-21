Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази

Триполи, 21 сентября. Тунисские компании и владельцы бизнеса приглашены принять участие в Международной ярмарке в Бенгази, которая пройдет с 17 по 21 октября 2021 года и, как ожидается, привлечет около 300 тыс. посетителей.

Проведение выставки планировалось еще в августе, однако из-за закрытия границ между двумя странами ее отложили. Мероприятие пройдет по инициативе Собрания предпринимателей (отделение Восточного округа) и под эгидой Центра развития экспорта. Приглашение направлено Советом ливийско-тунисского экономического сотрудничества (СЛТЭС). По некоторым оценкам, в работе ярмарки примут участие около 500 компаний из обеих стран, а также Алжира, Египта и Марокко. В рамках проекта состоятся сразу три выставки, специализирующиеся на секторах строительства, бытовой техники и продовольствия.

Исполнительный директор СЛТЭС Сабер Бугерра сообщил о том, что он заранее совершил несколько визитов в Бенгази, расположенном примерно в тысяче километров от столицы Триполи, с целью усиления присутствия тунисского бизнеса в регионе. Он отметил, что товары и услуги из соседнего государства востребованы в данной провинции. Особенно это касается такой продукции, как лекарства, продовольствие, строительные и медицинские материалы. Кроме того, планируется привлечение предприятий, работающих в нефтегазовой сфере и в области недвижимости.

В ходе августовских поездок Бугерра призвал ряд официальных лиц Бенгази к открытию в городе консульства Туниса, чтобы облегчить процедуры для инвесторов. В сентябре он также встретился с мэром муниципалитета и обсудил с ним пути сотрудничества и усиления торгового, коммерческого и сервисного присутствия организаций из соседнего государства.

Стоит отметить, что СЛТЭС подписал в конце прошлого месяца протокол о сотрудничестве с ливийским Собранием предпринимателей (отделение Восточного округа), направленный на разработку и реализацию совместных программ в различных областях и обмен опытом для поддержки сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что этот протокол упростит процедуры передвижения, въезда и проживания для владельцев бизнеса из обоих государств.

«Примечательно, что Бенгази, в котором расположены несколько промышленных зон, является районом, истощенным войной, и нуждается в реконструкции. Это подходящая площадка для инвестиций», — добавил Бугерра.

Собрание предпринимателей Ливии считается юридическим органом, представляющим интересы бизнесменов. Его деятельность одобрена компетентными властями страны и направлена на повышение роли частного сектора в экономическом развитии. В свою очередь, СЛТЭС —это организация, продвигающая коммерческие отношения между двумя соседними государствами. Она занимается вопросами налаживания сотрудничества и содействия торговле и инвестициям.

На днях президент Туниса Каис Саид издал распоряжение об открытии КПП на границе с Ливией. Между странами восстановлены грузоперевозки и движение пассажирского транспорта.