Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми

Москва, 21 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших и пострадавших после событий в Перми, когда 18-летний Тимур Б. устроил стрельбу в городе.

Члены семей, дети и родители погибших получат по 1 миллиону рублей. Родственники пострадавших, которые получили серьезные травмы и повреждения средней степени тяжести получат по 400 тысяч рублей, легкие -— по 200 тысяч. Информация размещена на официальном сайте правительства РФ.

Тимур Б. открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета утром 20 сентября. В результате трагедии погибли восемь человек, 29 получили ранения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, все они идут на поправку.