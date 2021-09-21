Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 23:01
23:00
Политика
Си Цзиньпин исключил возможность вооруженной агрессии КНР против других стран
22:54
Политика
Путин утвердил новую должность посла России при ОДКБ
22:50
Происшествия
Вооруженный человек захватил заложников на юге Германии
22:48
Происшествия
Пламя охватило деревянную постройку в Московском районе Петербурга
22:36
Общество
Хамовнический суд Москвы пока не зарегистрировал иск к РПЦ от новосибирца Люцифера
22:36
Общество
Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми
22:26
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал осенние показатели смертности с COVID-19 в России
22:26
Весь мир
Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази
22:09
Политика
Путин разрешил Минэкономразвития направить своих представителей в 52 страны
22:07
Политика
Путин назначил нового замминистра юстиции
Все новости

Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 22:37
Общество
Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми
government.ru  /  Pr Scr

Москва, 21 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших и пострадавших после событий в Перми, когда 18-летний Тимур Б. устроил стрельбу в городе.

Члены семей, дети и родители погибших получат по 1 миллиону рублей. Родственники пострадавших, которые получили серьезные травмы и повреждения средней степени тяжести получат по 400 тысяч рублей, легкие -— по 200 тысяч. Информация размещена на официальном сайте правительства РФ.

Тимур Б. открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета утром 20 сентября. В результате трагедии погибли восемь человек, 29 получили ранения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, все они идут на поправку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми
стрельба пермь компенсации мишустин выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru