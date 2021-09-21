Актриса из сериала «Чудаки» Перес умерла в возрасте 57 лет

Лос-Анджелес, 21 сентября. Звезда комедийного телесериала «Чудаки» Пэтти Перес умерла на 58-м году жизни. У нее остались четыре ребенка, мать и внуки.

Близкие женщины сообщили, что смерть наступила из-за осложнений, связанных с диабетом. У нее отказали почки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на дочь артистки.

В «Чудаках» Перес играла саму себя. По сюжету фильма, герои высмеивали ее крупные габариты. Сериал выходил в период с 2000 по 2007 год. Он является сборником опасных и нелепых трюков, которые исполняют главные герои картины. Проект «Чудаки» дал старт актерской карьере Джонни Ноксвилла. Позже он исполнил одну из ролей в фильме «Люди в черном — 2», а также снялся в «Муви 43».

Недавно из жизни ушла звезда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо. Церемония прощания с актером прошла 9 сентября в Почетном дворе исторического Дома инвалидов. Ее возглавил президент Франции Эммануэль Макрон.