Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 23:00
22:54
Политика
Путин утвердил новую должность посла России при ОДКБ
22:50
Происшествия
Вооруженный человек захватил заложников на юге Германии
22:48
Происшествия
Пламя охватило деревянную постройку в Московском районе Петербурга
22:36
Общество
Хамовнический суд Москвы пока не зарегистрировал иск к РПЦ от новосибирца Люцифера
22:36
Общество
Мишустин утвердил распоряжение о выплате компенсаций после стрельбы в Перми
22:26
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал осенние показатели смертности с COVID-19 в России
22:26
Весь мир
Тунисские компании поучаствуют в Международной ярмарке в Бенгази
22:09
Политика
Путин разрешил Минэкономразвития направить своих представителей в 52 страны
22:07
Политика
Путин назначил нового замминистра юстиции
22:07
Общество
Актриса из сериала «Чудаки» Перес умерла в возрасте 57 лет
Все новости

Путин назначил нового замминистра юстиции

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 22:08
Политика
Путин назначил нового замминистра юстиции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем министра юстиции Всеволода Вуколова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее чиновник работал в Министерстве труда и социальной защиты. Там он занимал должность замминистра. Указ вступает в силу с момента его подписания.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ», — написано в документе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вуколова от должности в минтруде. Чиновник сам принял решение о сложении полномочий.

Ранее свой пост покинул первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. Он был вынужден оставить должность из-за достижения предельного возраста, допустимого при работе в Генпрокуратуре.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин назначил нового замминистра юстиции
Владимир Путин министерство юстиции всеволод вулков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru