Путин назначил нового замминистра юстиции

Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем министра юстиции Всеволода Вуколова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее чиновник работал в Министерстве труда и социальной защиты. Там он занимал должность замминистра. Указ вступает в силу с момента его подписания.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ», — написано в документе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вуколова от должности в минтруде. Чиновник сам принял решение о сложении полномочий.

Ранее свой пост покинул первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. Он был вынужден оставить должность из-за достижения предельного возраста, допустимого при работе в Генпрокуратуре.