Уголовный суд ЦАР предъявил обвинения бывшему лидеру группировки «Антибалака»

Банги, 21 сентября. Специальный уголовный суд предъявил обвинения бывшему лидеру группировки «Антибалака» Эжену Нгаикоссета в преступлениях против мира и безопасности человечества, сообщает Oubangui Medias.

Ответчик — экс-капитан президентской гвардии, который командовал подразделением, уличенным в убийстве нескольких сотен мирных жителей префектуры Уам-Пенде. По данным следствия, подконтрольные беглому президенту ЦАР Франсуа Бозизе военные расстреливали гражданских, грабили, насиловали молодых девушек и сжигали дома, попутно вырезая целые деревни.

Кроме того, Нгаикоссет руководил одним из задействованных в Пауа подразделений в 2005 году. Правоохранители задержали его в результате тщательно спланированной операции в начале сентября.

Как сообщают журналисты, специальное ведомство «является новаторским трибуналом», который создавался в русле политики «нулевой безнаказанности» президента Фостен-Арканжа Туадера. Его персонал состоит из профессиональных судей и прокуроров, более того, организации оказывается международная помощь.

wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Ведомство вправе рассматривать особо тяжкие дела, касающиеся событий в ЦАР с 2003 года, и выносить по ним решения. Закон о его формировании принят в 2015 году, однако официально подразделение заработало только в 2018-м.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей мере пресечения, и пока непонятно, сколько Нгаикоссет будет оставаться под стражей в республике. В дальнейшем его могут передать Совету Безопасности ООН, юристы которого также обвиняют экс-лидера «Антибалаки» в преступлениях против человечности.

«Многие в Центральноафриканской Республике знают Нгаикоссета и возлагают на него вину в массовых казнях и злоупотреблениях во время службы. И он действительно несет ответственность за убийства большого числа жителей. Этот человек должен понести заслуженное наказание», — пишут журналисты издания.

Ранее ФАН сообщал о задержании преступника.