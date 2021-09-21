Кадыров назвал странной риторику Байдена о защите секс-меньшинств в Чечне

Грозный, 21 сентября. Заявления президента США Джо Байдена о защите ЛГБТ на территории Чечни являются странными и вздорными. Таким мнением поделился глава республики Рамзан Кадыров.

Глава региона акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты являются самой «проблемной и агрессивной» страной в мире. Кадыров также указал, что Белый дом таит злобу на все страны, где исповедуют ислам и «вспахивают» арабский мир. Чиновник пригласил лидера США в Чечню, чтобы «воочию» увидеть республику и ее жителей.

«Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями», – написал глава Чечни в своих социальных сетях.

Ранее Рамзан Кадыров был переизбран главой Чечни в ходе голосования в России. За кандидатуру действующего главы региона проголосовало 99,7% избирателей.