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Путин разрешил Минэкономразвития направить своих представителей в 52 страны
Политика
Путин разрешил Минэкономразвития направить своих представителей в 52 страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 сентября. Минэкономразвития РФ может иметь своих представителей в 52 государствах. Соответствующее распоряжение подписал глава России Владимир Путин.

Направлять своих представителей за рубеж Минэкономразвития сможет с 1 октября текущего года. Указ, подписанный президентом России Путиным, опубликован на портале официальной правовой информации 21 сентября текущего года.

«В целях обеспечения интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере постановляю: разрешить, начиная с 1 октября 2021 г., Министерству экономического развития Российской Федерации иметь своих представителей в 52 иностранных государствах», — говорится в документе.

Список представителей будет определять ведомство, предварительно согласовав его с МИД РФ и Министерством промышленности и торговли. Делегаты смогут осуществлять свои функции в составе торговых представительств за рубежом.

Минэкономразвития на днях внесло изменения в свой прогноз по инфляции на конец 2021 года. По мнению специалистов, за июль показатель мог бы составить пять процентов. Сейчас его установили на отметке 5,8 процента.

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