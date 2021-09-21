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Путин официально освободил от должности первого замгенпрокурора Буксмана

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 22:02
Политика
Путин официально освободил от должности первого замгенпрокурора Буксмана
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 сентября. Александр Буксман покидает пост первого заместителя генпрокурора России. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Буксман занимал свою должность с 2006 года. В сентябре ему исполнилось 70 лет, в связи с чем он достиг предельного возраста для службы в Генпрокуратуре.

«Освободить с 15 сентября 2021 г. Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ», — говорится в указе, текст которого представлен на интернет-портале правовой информации.

Буксман возглавлял главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. Под его контролем свою деятельность осуществляли природоохранные прокуратуры на Амуре и Байкале.

Путин ранее указом присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским субъектам. Его получили Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома и ряд других городов.

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