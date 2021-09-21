Макрон поблагодарил Путина за содействие в организации выставки Морозовых во Франции

Париж, 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин внес огромный вклад в организацию выставки братьев Морозовых в Париже. Такое заявление во вторник сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Глава Франции произнес слова благодарности своему российскому коллеге во время открытия выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в фонде Louis Vuitton. Мероприятие будет проходить с 22 сентября этого года по 22 февраля 2022 года.

«Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась», — заявил Макрон.

Вторая выставка серии «Шедевры современного искусства» открылась в музее Fondation Louis Vuitton. Французская публика сможет вживую насладиться картинами известных коллекционеров братьев Михаила и Ивана Морозовых.

Тем временем на выставке «Пресинема» в Казани будет представлен аппарат родоначальников кино братьев Люмьер. Кроме него в рамках мероприятия публике покажут более сотни уникальных приборов XIX-XX веков, которые привели к образованию кинематографа.