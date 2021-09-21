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Американский генерал Хиноте: армия США должна измениться, чтобы не проиграть войну

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 21:24
Армия
Американский генерал Хиноте: армия США должна измениться, чтобы не проиграть войну
flickr.com  /  US Air Force

, 21 сентября. Американские войска должны кардинальным образом измениться, иначе они могут потерпеть поражение в случае войны, считает генерал-лейтенант ВВС США Клинтон Хиноте.

Обеспечение безопасности американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе попросту невозможно без воздушного доминирования ВВС Соединенных Штатов, уверен замначальника штаба по стратегии, интеграции и техническим заданиям американских военно-воздушных сил генерал-лейтенант Клинтон Хиноте, передает портал Breaking Defense.

«Если мы завтра собираемся сражаться так же, как сражались вчера, мы проиграем, и это ненормально», — отметил военачальник.

Пентагон потерпел бы крупное фиаско, если бы появилась необходимость развернуть боевую авиацию в небе над Индо-Тихоокеанским регионом, заявил Хиноте. По его словам, китайские силы смогли бы без проблем одержать победу над американскими войсками за счет географического положения КНР, а также сосредоточения военного контингента в макрорегионе.

ВВС Соединенных Штатов лишь при двух условиях могли бы выйти победителем из сражения в настоящий момент, отметил высокопоставленный чиновник в области закупок Военно-воздушных сил США Дюк Ричардсон. По его словам, во-первых, Пентагону необходимо активнее создавать новые боевые самолеты, а во-вторых, — провести серьезные реформы в сфере закупок.

Ранее американские военные аналитики включили разработанный в США истребитель пятого поколения F-35 в список самых провальных крылатых машин, созданных в Соединенных Штатах. По их словам, проект этого истребителя продемонстрировал чрезмерный уровень амбиций американских инженеров, которые едва ли смогут выполнить все обещания.

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